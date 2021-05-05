TCMB anketinde enflasyon ve kur beklentisi arttı 0:00 / 0:00

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı beklenti anketini yayımladı. Ankete yanıt veren 61 katılımcının cevaplarında yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentilerindeki artış eğiliminin sürdüğü görüldü.



Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 13,12'den yüzde 13,81'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 11.26'dan 11,81'e yükseldi.

Politika faizinde yüzde 19'luk seviye korunurken dolar kurunda ise katılımcıların artış beklediği görüldü. Buna göre, cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,57 TL iken, bu anket döneminde 8,71 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,78 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL olarak gerçekleşti.