        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Gerekirse yeni araçları devreye alırız - Para Haberleri

        TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, Ortadoğu'daki gelişmelerin ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut adımların yeterli görülmemesi halinde yeni araçların devreye alınabileceğini belirten Akçay, "Altın swapları gibi başka adımları düşünüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 10:25 Güncelleme:
        "Gerekirse yeni araçları devreye alırız"

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, Bizim Tepe Tarih Sohbetleri kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küresel belirsizliklerin arttığı bir döneme işaret eden Akçay, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti.

        Bloomberg HT'den Alara Akgün'ün haberine göre Akçay, TCMB'nin şimdiye kadar attığı adımların 'proaktif ve yerinde' olduğunu vurgulayarak, mevcut politikaların yeterli görülmemesi durumunda ilave adımların gündeme gelebileceğini söyledi. Bu kapsamda altın swap ihalelerinin yeniden başlatılmasına dair soruya bunların hepsini değerlendirdikleri cevabını veren Akçay "Başka adımlar düşünüyoruz" dedi.

        REKLAM

        Çeşitli fikirlerin olduğuna ve her adıma bir paket olarak bakılması gerektiğini belirterek "Swaplara başladım ben dediğinizde tek başına anlam ifade etmez" ifadesini kullandı.

        "DIŞSAL ŞOKLARA KARŞI HER ZAMAN SİLAHIMIZ VAR"

        Ortadoğu'daki gelişmelerin dışsal şok niteliği taşıdığını ifade eden Akçay, “Bu tür dışsal şoklara karşı her zaman silahımız var” dedi. Söz konusu sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğini kaydeden Akçay, yaşanan gelişmelerin temel ekonomik analizleri etkileyebilecek bir boyuta ulaşma ihtimaline işaret etti.

        Küresel para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçay, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Powell'ın demeçlerine baktım, herkesin kafası karışık" dedi.

        İçerideki iletişim politikasına da değinen Akçay, bu zor dönemde merkez bankacılığını herkesin yapabileceği bir iş gibi göstermiş olabileceklerine belirterek Merkez Bankası'nın gerektiğinde daha güçlü ve net mesajlar vermesinin önemine dikkat çekti.

        Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine ilişkin konuşan TCMB Başkan Yardımcısı, Merkez Bankası'nın doğru tepki verdiği yönünde bir algı oluşması halinde, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin olası bir indirimin tersine dönebileceğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da facia kıl payı!

        İstanbul Maltepe'de bir ortaokulun istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki bir araç çöken istinat duvarının altında kaldı (DHA)

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Adana'da düzensiz göçmen operasyonu
        8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Sanatçılar tek ses
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
