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        Haberler Gündem TCMB başkanı Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        TCMB başkanı Fatih Karahan oldu! İşte Yeni Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan'ın hayatı

        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından TCMB Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan getirildi. 28 Temmuz 2023 tarihinde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Karahan Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yeni başkan olarak atandı. İşte TCMB başkanı Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:38
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        Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan, yeni Merkez Bankası başkanı oldu. Atama kararının ardından gözler "Yeni Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?" sorusuna çevrildi. İşte TCMB başkanı Fatih Karahan'ın hayatı ve biyografisi...

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        YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI FATİH KARAHAN OLDU!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Karara göre, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındı. Bu suretle boşalan TCMB Başkanlığı'na 1211 sayılı Kanun'un 25. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

        TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN KİMDİR?

        Eskişehir'de 1982 yılında doğan Fatih Karahan, 2006'da Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. Karahan, 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

        Çalışma hayatına 2012'de New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar söz konusu kurumda İş gücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve Para Politikası Danışmanı olarak görev yaptı.

        Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da başekonomistlik görevine atandı.

        Karahan, 28 Temmuz 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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