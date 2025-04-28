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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Mayıs'ta sunum yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:34
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        TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak
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        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Mayıs'ta toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

        Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

        TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

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