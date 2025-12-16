Habertürk
Habertürk
        TCMB Başkanı Karahan bankacılarla buluştu - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan bankacılarla buluştu

        TCMB Başkanı Fatih Karahan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:43
        TCMB Başkanı Karahan bankacılarla buluştu
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen mutat toplantıda bir araya geldi.

        TBB'den yapılan açıklamada toplantıda, TCMB Başkanı Karahan'ın küresel ekonomi, makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullara ilişkin genel değerlendirmelerini aktardığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "TBB Başkanı Çakar ve Yönetim Kurulu Üyeleri bankacılık sektöründeki son durum ve sektörün geleceğe ilişkin beklentilerini paylaştı.

        TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ile bankacılık sektörünün yakın iş birliği içinde çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade ederlerken, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirttiler.

        Periyodik olarak düzenlenen ortak toplantılarla, sektörün bilgilendirilmesi ve ortak çalışmalarda eş güdümün sağlanması amaçlanıyor. "

