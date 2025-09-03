TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun yüzde 29’un altına düşmesini bekliyoruz

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda Bursalı iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Karahan’ın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve iş insanları katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, oda olarak iş dünyasının sorunlarını, taleplerini ve önerilerini en doğru zeminde paylaşmayı sürdürdüklerini, Bursa’nın ve Türkiye’nin ekonomik istikrarına ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak politikalara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

REZERVLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ KKM’DE GERİLEME

Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan ise Bursa iş dünyası ile gerçekleştirdiği buluşmada ‘Para Politikası ve Ekonomik Görünüm’ başlıklı sunumunda, son yıllarda uygulanan sıkı para politikalarının sonuçlarını paylaştı. Karahan, Bursa bölgesinde son beş yılda bin 100’den fazla firma ile görüşme yapıldığını hatırlatarak, bu görüşmelerden elde edilen bilgilerin karar süreçlerinde yol gösterici olduğunu vurguladı.

Karahan, Merkez Bankası yönetimi olarak fiyat istikrarına odaklandıklarını söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin iki yıl öncesine göre 115 milyar doların üzerinde artışla toplamda 178 milyar doları aştığını ve yeni bir rekor düzeyine ulaştıklarını belirten Karahan, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının da 2023 yılının Ağustos ayında 143 milyar dolara kadar yükseldiğini, ancak Ağustos 2025 itibarıyla söz konusu yükümlülüğün 10 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Fatih Karahan, swap harici net rezervlerin ise 56,7 milyar dolar seviyesine çıktığını söyledi. ‘DEZENFLASYON SÜRECİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR’ Mayıs 2024’te yüzde 75 ile zirve yapan enflasyonun bugün yüzde 33 seviyelerine indiğini söyleyen Karahan, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29’un altına düşmesini beklediklerini açıkladı. Enflasyonun farklı kalemlerindeki gelişmeleri de paylaşan Karahan, “Temel mallar enflasyonu yüzde 20’ye, gıda enflasyonu yüzde 28’e geriledi. Hizmet enflasyonu yüzde 50’nin altına inse de kira ve eğitim kalemleri nedeniyle yüksek seyrediyor. Her kalemde dezenflasyon sürüyor. Beklentilerdeki iyileşme, piyasa faizlerinin düşmesini destekliyor” diye konuştu. REKLAM YATIRIM ORTAMINDA İYİLEŞME SÜRÜYOR Fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştireceğine dikkat çeken Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarını ifade etti. Tüketim talebinin ılımlı seyretmesinin yanı sıra üreticinin maliyet artışlarının gerilediğini vurgulayan Karahan, “Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşük” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIKLI BÜYÜME İÇİN FİYAT İSTİKRARI ŞART’ Faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini söyleyen Karahan, “Önemli olan politika faizinin seviyesi değil, enflasyon beklentilerinin yönetilmesidir. Beklentiler iyileştikçe uzun vadeli faizler düşüyor, vadeler uzuyor. Yüksek enflasyon yatırım iştahını zayıflatır, büyümeyi tüketime dayalı hale getirir. Fiyat istikrarı sağlandığında ise uzun vadeli yatırım ortamı güçlenir, faizler kalıcı olarak düşer ve büyüme sürdürülebilir olur” diye konuştu. ‘BURSA İŞ DÜNYASI DAİMA ÖRNEK TEŞKİL ETMİŞTİR’ Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise küresel ölçekte yaşanan sıkıntılı süreçten kurtulmanın yolunun içe kapanmaktan ve küçülmekten değil, tam tersine krizi fırsata çevirecek şekilde yeni bir atılım dönemine girmekten geçtiğine inandığını söyledi. Bursa iş dünyasının Türkiye’nin sanayi ve ticaretinde öncü olduğunu belirten Vali Ayyıldız, “Firmalarımızın bu gayretini, ülkemizi yeni hedeflere taşıyan en önemli güç kaynağı olarak gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Bugün hep birlikte daha güçlü, daha üretken, daha rekabetçi bir devlet olarak el birliğiyle çalışacağız” dedi.