        TCMB'den kredilerde ilave sıkılaşma adımları

        TCMB'den kredilerde ilave sıkılaşma adımları

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para krediler ile kredili mevduat hesaplarındaki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 00:17 Güncelleme: 31.01.2026 - 00:17
        TCMB'den kredilerde ilave sıkılaşma adımları
        TCMB makroihtiyati çerçeveye ilişkin yaptığı duyuruda, sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklere gidildiğini bildirdi.

        Buna göre, yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürüldü.

        Tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerine büyüme sınırı getirilerek sekiz haftalık dönemler için büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi.

        Fotoğraf: AA

