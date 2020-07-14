İhalelere 65 milyar 212 milyon liralık teklif geldi. 21 Temmuz vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşirken, 12 Ekim vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz yüzde 6,92 oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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