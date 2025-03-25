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        Haberler Ekonomi Borsa Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor - Borsa Haberleri

        Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemi' başlıklı yeni bir video yayınladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:07
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        Bakan Şimşek: Gerekli tüm adımlar atılıyor
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        TCMB tarafından paylaşılan videoda, İngilizce kısaltmasıyla NDF olan Türk Lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlandığı bildirilirken, söz konusu işlemin ne anlama geldiği bir örnek üzerinden anlatıldı.

        NDF'in finansal bir araç olduğu aktarılan videoda, ihracatçılar ve ithalatçılar başta olmak üzere, ileri tarihte yabancı para cinsinden işlem yapacak firmaların kur riskinden korunmalarını sağladığı aktarıldı.

        Videoda bu işlem bir örnek ile açıklandı. Buna göre, bir şirketin gelecek ay 1 milyon dolar ödeme yapacağı varsayılan videoda, bahsedilen şirketin kur riskinden kaçınmak için bugünden ileriye dönük 1 ay vadeli döviz işlemi yapmak istediği durumda şirketin aslında NDF işlemi yapabileceği belirtiliyor. Videoda, dolar kuru işlem gününde 35 lira olarak kabul edilirken, bir ay sonrası için uzlaşılan dolar kurunun ise 36 lira olduğu varsayıldı.

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        Vade bitiminde, yani bir ay sonra, dolar kurunun 36,5 lira olduğu varsayılan videoda, gerçekleşen kur sözleşmede belirlenen seviyenin 50 kuruş üzerinde olduğu için, 1 milyon dolar için oluşan 500 bin liralık farkın Merkez Bankası tarafından karşılanacağı aktarılıyor. Vade sonunda dolar kurunun sözleşmede belirlenen seviyenin 50 kuruş altında 35,5 lira olarak gerçekleşmesi halinde ise, oluşan 500 bin liralık farkı bu sefer karşı tarafın Merkez Bankasına ödeyeceği belirtiliyor.

        Sözleşmede belirlenen kur ile vade sonunda gerçekleşen kurun eşit olması halinde taraflar arasında herhangi bir nakit alışverişi gerçekleşmiyor. Şirket, NDF işlemi yaparken elindeki parayla döviz almak zorunda kalmadan bir ay sonra ihtiyaç duyacağı 1 milyon doları garanti altına almış oluyor

        Bununla birlikte videoda, Merkez Bankasının, NDF'ler yoluyla kurlarda gözlenen oynaklıkları azaltarak döviz piyasalarının etkinliğini desteklemeyi hedeflediği, bu sayede reel sektörün kur riskini etkin yönetme kapasitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

        Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla 20 Mart 2025'te Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamıştı.

        BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

        Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ise açıklama geldi.

        Bakan Şimşek, TCMB'nin paylaşımını alıntılayarak "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" ifadelerini kullandı

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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