Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.244,92 %-0,67
        DOLAR 38,4478 %0,05
        EURO 43,8385 %-0,23
        GRAM ALTIN 4.090,52 %-1,02
        FAİZ 47,22 %-0,30
        GÜMÜŞ GRAM 41,21 %0,51
        BITCOIN 95.001,00 %0,52
        GBP/TRY 51,4759 %-0,43
        EUR/USD 1,1378 %-0,37
        BRENT 64,90 %-1,46
        ÇEYREK ALTIN 6.688,00 %-1,02
        Haberler Ekonomi Para TCMB Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak - Para Haberleri

        TCMB Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

        TCMB'nin toplantı ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecek.

        e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme Bankanın internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında yer alıyor. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacak.

        Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilecek. Pay sahipleri, genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecek.

        Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2024 hesap yılına ait raporları görüşülecek. 2024 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı onaylanmasının yanı sıra Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları ve Banka Meclisinin 30 Nisan 2025 tarihi bitiminde boşalacak 2 üyeliği ile Denetleme Kurulunun aynı tarihte boşalacak 3 üyeliği için seçim yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak
        Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi