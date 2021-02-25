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TCMB: Para politikası duruşunda yegâne araç faiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantısını yayımladı. Piyasalarda tartışma yaratan son zorunlu karşılık kararı sonrası Kurul, toplantı özetinde zorunlu karşılıklara ilişkin de atıfta bulundu. PPK özetinde "Kurul, parasal duruşun belirlenmesinde kullanılan yegâne aracın politika faiz oranı olduğunu, zorunlu karşılık oranlarının ise politika faiziyle belirlenen parasal duruşun mevduat, kredi ve diğer para piyasalarına aktarımını etkileyen bir araç olduğunu vurgulamıştır." ifadesi dikkat çekti

TCMB: Para politikası duruşunda yegâne araç faiz
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, başta gıda ve temel mallar olmak üzere yıllık enflasyonun yüksek seyrettiği grupların ağırlığındaki artışın yıllık enflasyonu yıl ortasına kadar bir miktar yukarı yönde etkileyeceği belirtilerek, "Yıllık enflasyon üzerindeki ağırlık etkisinin, nisan ayı itibarıyla 0,5 puan civarına ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde kademeli bir şekilde gerileyerek yıl sonuna doğru ortadan kalkacağı değerlendirmesinde bulunulmuştur." denildi.

Enflasyona ilişkin değerlendirmede ham petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği vurgulanırken başta tarımsal ürünler ve endüstriyel metaller olmak üzere enerji dışı emtia fiyatlarında süregelen yükseliş eğiliminin üretici ve tüketici enflasyonunu olumsuz etkilediğinin altı çizildi.

Raporun Para Politikası başlıklı bölümünde alınan kararların, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, fiyat istikrarı önceliğiyle alınacağı tekrar vurgulanırken "Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir." denildi.

Piyasalarda görüş ayrılığına yol açan son zorunlu karşılık kararına ilişkinde değerlendirmelerin bulunduğu raporda, yakın dönemde kredi ve mevduat faizlerinde bir miktar düşüş gözlendiği ve Kurul'un, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için Türk lirası zorunlu karşılıklarda artış yapılması ihtiyacı olduğu belirtildi.

Zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesis edilmesine imkân veren Rezerv Opsiyonu Mekanizması dâhilindeki oranların aşağı çekilmesi hususunun da tartışıldığı ifade edilirken, "Kurul, parasal duruşun belirlenmesinde kullanılan yegâne aracın politika faiz oranı olduğunu, zorunlu karşılık oranlarının ise politika faiziyle belirlenen parasal duruşun mevduat, kredi ve diğer para piyasalarına aktarımını etkileyen bir araç olduğunu vurgulamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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