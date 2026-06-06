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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB, Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

        TCMB, Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 01:21 Güncelleme:
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        TCMB, Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

        TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarih ve 11284/20883 sayılı TCMB'nin kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
        #parolapara
        #haberler
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