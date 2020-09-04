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Haberlerİş-YaşamTCMB raporunda ÖTV ve enflasyon vurgusu
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TCMB ağustos ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

Ağustosta aylık 0.86 yıllık 11.77 olarak gerçekleşen TÜFE rakamlarının ardından TCMB ağustos ayına dair fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, otomobildeki matrah ve ÖTV değişikliklerinin temel mal grubu enflasyonunu yukarı yönlü etkileyebileceği değerlendirildi. Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirilirken giyim ve ayakkabı grubunda sezon indiriminin bir önceki yıla kıyasla bir miktar daha yüksek gerçekleştiğine dikkat çekildi. Genel görünümde ise B ve C göstergelerinde yıllık enflasyonun yükseldiği ifadelerine yer verildi

otomobil
HABERTURK.COM

Ağustosta aylık 0.86 yıllık 11.77 olarak gerçekleşen TÜFE rakamlarının ardından TCMB ağustos ayına dair fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Rapordan öne çıkan ifadeler şöyle:

- Yıllık enflasyon, temel mal başta olmak üzere enerji ve gıda gruplarında artarken hizmet grubunda yatay seyretmiş, alkollü içecekler ve tütün grubunda ise tütün fiyatları kaynaklı yüksek bazın etkisi ile gerilemiştir.

- Temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, enerji grubunda döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin yansımaları izlenmiştir. Gıda enflasyonundaki artışta işlenmemiş gıda grubu belirleyici olmuştur. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir.

- Temel mal grubu enflasyonu Ağustos ayında 1,44 puan artışla yüzde 10,02 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal ve diğer temel mallarda yükselirken giyim ve ayakkabı grubunda gerilemiştir. Döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle dayanıklı mal grubunda süregelen fiyat artışları genele yayılmış şekilde devam etmiştir. Otomobildeki matrah ve ÖTV değişikliklerinin grup enflasyonunu önümüzdeki dönem yukarı yönlü etkileyebileceği değerlendirilmektedir.

- Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimi bir önceki yıla kıyasla bir miktar daha yüksek gerçekleşmiştir. Bu dönemde, diğer
temel mal grubu fiyatlarında bir miktar artış gözlenmiştir.

- Ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonundaki düşüşte karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı öne çıkmış, havayolu ile yolcu taşımacılığı fiyatlarında ise artış (yüzde 1,53) gözlenmiştir. Lokanta-otel grubunda bu dönemde gerek yemek hizmetleri gerekse konaklama hizmetlerinde fiyat artışları izlenmiştir. Diğer hizmetler grubundaki fiyat artışında kura duyarlı kalemlerden kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı, sağlık hizmetleri ve paket tur belirleyici olmuştur. Diğer yandan, eğitim hizmetlerinde aylık fiyat artışı bu dönemde sınırlı kalmıştır.

- Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan KDV indiriminin önümüzdeki dönemde fiyatları olumlu etkileyebileceği değerlendirilmektedir.

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