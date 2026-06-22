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        Haberler Ekonomi Para TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

        TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

        Yıllık enflasyon beklentileri, haziranda piyasa katılımcıları ve hane halkı için gerilerken reel sektör için değişiklik göstermedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

        Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine, hane halkı için 3,38 puan düşerek yüzde 46,13 seviyesine gerilerken reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kaldı.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti.

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