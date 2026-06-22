HT 360 - 19 Haziran 2026 (Lübnan'da Ateşkes Kalıcı Olacak Mı?)

İsrail ile ateşkes kalıcı olur mu? Netanyahu'ya ateşkesi ABD mi dayattı?Lübnan'da ateşkes kalıcı olacak mı? ABD ve İran uzlaştı mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Gazeteci Reza Talebi ve ve Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç anlattı.