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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB toplantı tarihleri 2025: Yılın ikinci faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay PPK toplantısı var mı, faiz kararı ne olur?

        Gözler yılın ikinci faiz kararında! TCMB toplantısı ne zaman yapılacak?

        Yılın ilk faiz kararında indirime giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ikinci faiz kararı bekleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtırken,"Bu çerçevede 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk." ifadelerini kullandı. Peki, TCMB ikinci faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:05
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Ocak ayında yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB, faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürmüştü. TCMB Başkanı Fatih Karahan da yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon oranını yüzde 24 olarak tahmin ettiklerini açıkladı. Peki, yılın ikinci TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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        MERKEZ BANKASI YILIN İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası yılın ikinci faizini 6 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.

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        2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 24

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

        Orta vadeli tahminleri oluştururken "enflasyon görünümünde kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerini" esas aldıklarını dile getiren Karahan, ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün artarak devam edeceğini tahminlerine yansıttıklarını söyledi.

        Karahan, "Bu çerçevede 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları 2025 yılı için yüzde 19 ve yüzde 29, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18'e karşılık gelmektedir." diye konuştu.

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        MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.

        Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.

        PPK'dan yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığına işaret edildi.

        Temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği belirtilen karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.

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        MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Aralık ayında yapılan faiz toplantısı sonrasında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.

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