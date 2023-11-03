TDMK, son üç yılda 41 sporcuya `doping´ cezası verdiğini açıkladı - Diğer Haberleri

TDMK, son üç yılda 41 sporcuya `doping´ cezası verdiğini açıkladı - Diğer Haberleri

TDMK, son üç yılda 41 sporcuya `doping´ cezası verdiğini açıkladı Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu´nun (TDMK) ceza alan 41 sporcuyu açıkladı. TDMK´nın internet sitesindeki bilgiye göre, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları arasında 41 sporcu yasaklı madde kullanmak ve test vermemek suçlarından, 1 ile 8 yıl arasında sürelerle spordan men edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:05 facebook

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