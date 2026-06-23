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        Haberler Gündem TDT Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na ilişkin paylaşım

        TDT Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na ilişkin paylaşım

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, TDT Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması ile ortaya konan küresel vizyonun, KOBİ'lerin sınır ötesi ticaretini kolaylaştıracağını, Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Türk Dünyası'nda dijital dönem

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım 2024'te Bişkek'te imzalanan, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması"na ilişkin, "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

        Türk dünyasının ticari ve teknolojik geleceği için tarihi bir dönüm noktasında olunduğunu belirten Zorlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte bu stratejik adımı tamamlayan 3'üncü ülke oldu. Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onaylarıyla yürürlüğe girecek bu anlaşma, e-ticaretten kağıtsız ticarete, siber güvenlikten ortak e-imzaya kadar dijital pazarların kapısını sonuna kadar açacak. KOBİ'lerimizin sınır ötesi ticaretini kolaylaştıracak bu küresel vizyon, Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak. Entegrasyon sürecimizi taçlandıracak 13. TDT Zirvesi'nin de bu sonbaharda Ankara'da yapılacağını müjdeleyerek, bu adımın tüm Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum."

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        #Kürşad Zorlu
        #Türk dünyası dijital
        #haberler
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