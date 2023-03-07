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Haberler Merak Edilenler TEB Çalışma Saatleri 2023: TEB Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
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TEB çalışma saatleri 2023: TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

Açılımı Türk Ekonomi Bankası olan TEB müşterileri bankalarının şubelerinde hizmet almak için çalışma saatleri ile ilgili detayları sorgulamaktalar. Türkiye'deki özel mevduat bankalarından biri olan TEB'in merkezi İstanbulda yer almaktadır. TEB şubelerinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen müşteriler için TEB çalışma saatleri 2023 detaylarına yazımızda yer verdik.

TEB Çalışma Saatleri 2023: TEB Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
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Kocaeli Halk Bankası ismiyle 1927 yılında kurulan banka 1982 senesine kadar bu isimle hizmet vermeye devam etmiştir. Bugün Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) olarak finans sektöründe yer almaya devam eden TEB mesai saatleri bankadan hizmet almak isteyenler tarafından merak konusu olmaktadır. İşlemlerini şubede yüz yüze gerçekleştirmek isteyenler için TEB mesai saatleri şu şekilde;

Pazartesi: 09:00 - 17:00

Salı: 09:00 - 17:00

Çarşamba: 09:00 - 17:00

Perşembe: 09:00 - 17:00

Cuma: 09:00 - 17:00

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

Hafta içi 09:00 saatinde şubelerde hizmet vermeye başlayan TEB kaça kadar açık diye merak edenler için TEB kaçta kapanıyor sorusunun cevabı 17:00 olacaktır. 26 Mayıs 1927 senesinde sözleşmesi imzalanan bankanın resmi kuruluş tarihi 6 Haziran 1927 yılı olarak geçmektedir. 3 Ekim 1961 yılında ismi Kocaeli Bankası şeklinde değişen banka bugün Türkiye Ekonomi Bankası adıyla hizmet vermektedir. Banka müşterileri tarafından sorulan sorulardan biri de TEB öğle arası hizmet veriyor mu sorusudur. TEB öğle arası saati hakkında merak edilen detaylar yazımızın devamında...

TEB Öğle Arası Hizmet Veriyor mu?

"Benim bankam benim dünyam" sloganıyla yola çıkarak finans sektöründe uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye Ekonomi Bankası kısaca TEB öğle arası saati şubede hizmet almak isteyenler tarafından merak edilmekte. TEB öğle arası hizmet veriyor mu diye soranlardansanız banka öğle arası yüz yüze hizmet vermemektedir. TEB öğle arası saati ise 12:30 - 13:30 aralığındadır. Şubeden hizmet almak isteyenlerin öğle arası dışında bankaya gitmeleri gerekmektedir.

TEB Cumartesi Açık mı?

1982 senesine kadar Kocaeli Bankası ismiyle yerel bir kurum olarak hizmet verirken 1982 senesinden sonra bu durum değişmiştir. 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından alınarak el değiştiren banka bugün Türkiye Ekonomi Bankası ismi ile varlığını sürdürmeye devam etmektedir. TEB Cumartesi açık mı diye soran müşteriler için TEB'in hafta sonları hizmet vermediğini belirtelim. TEB Cumartesi açık mı sorusunun yanıtı hayır olmakla beraber şubeden hizmet almak isteyenlerin hafta içini tercih etmeleri gerekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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