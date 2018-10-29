Cumhuriyetin 95'inci yılı kutlamaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah 10.30'da devlet erkanı ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyet burada saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne mesajını yazarak imzaladı. Erdoğan, daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Erdoğan, tebrikleri kabul ettiği sırada arkasında bulunan pano dikkat çekti. Panoda ne yazdığı merak konusu oldu.

Erdoğan'ın arkasında bulunan panoda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde görevi devraldığında ziyarete gelen devlet liderlerinin imzası olduğu ortaya çıktı.

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