Tecavüz hükümlüsü yapımcı Harvey Weinstein yeniden suçlu bulundu

Bir zamanların en gözde Hollywood yapımcısı olan ancak onlarca kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanan ve hüküm giyen Harvey Weinstein, bir kez daha suçlu bulundu. Weinstein, iki kişiye birinci derece suç teşkil eden cinsel eylemde bulunma suçundan ve bir kişiye de üçüncü derece tecavüz suçundan yargılandı.

73 yaşındaki Harvey Weinstein, New York'ta yapılan yeniden yargılamada 'suç teşkil eden cinsel eylemde bulunmaktan' hüküm giydi. Üç kişiye cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada jüri, Weinstein'in Miriam Haley'e cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu olduğuna karar verdi. Jüri, yapımcıyı Kaja Sokola'ya cinsel saldırıda bulunma suçundan beraat ettirirken, Jessica Mann ile ilgili üçüncü bir suçlamada oybirliğiyle karara varamadı; üçüncü davacıyla ilgili karar yeniden görüşülecek.

REKLAM

Harvey Weinstein, 2020'de Miriam Haley ve Jessica Mann'e cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunmuştu. Bu mahkumiyetler Nisan 2024'te bozulana kadar New York'ta 23 yıllık hapis cezasını çekiyordu. Weinstein, yeniden yargılanmasında tüm suçlamaları reddederken, her iki kadın da ona karşı tekrar tanıklık etti.