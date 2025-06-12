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        Haberler Dünyadan Tecavüz hükümlüsü yapımcı Harvey Weinstein yeniden suçlu bulundu - magazin haberleri

        Tecavüz hükümlüsü yapımcı Harvey Weinstein yeniden suçlu bulundu

        Halen 16 yıllık hapis cezasını çeken Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, üç kadına yönelik cinsel saldırıyla yargılanması sonucu bir kez daha suçlu bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:21
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        Yeniden suçlu bulundu
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        Bir zamanların en gözde Hollywood yapımcısı olan ancak onlarca kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanan ve hüküm giyen Harvey Weinstein, bir kez daha suçlu bulundu. Weinstein, iki kişiye birinci derece suç teşkil eden cinsel eylemde bulunma suçundan ve bir kişiye de üçüncü derece tecavüz suçundan yargılandı.

        73 yaşındaki Harvey Weinstein, New York'ta yapılan yeniden yargılamada 'suç teşkil eden cinsel eylemde bulunmaktan' hüküm giydi. Üç kişiye cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada jüri, Weinstein'in Miriam Haley'e cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu olduğuna karar verdi. Jüri, yapımcıyı Kaja Sokola'ya cinsel saldırıda bulunma suçundan beraat ettirirken, Jessica Mann ile ilgili üçüncü bir suçlamada oybirliğiyle karara varamadı; üçüncü davacıyla ilgili karar yeniden görüşülecek.

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        Harvey Weinstein, 2020'de Miriam Haley ve Jessica Mann'e cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunmuştu. Bu mahkumiyetler Nisan 2024'te bozulana kadar New York'ta 23 yıllık hapis cezasını çekiyordu. Weinstein, yeniden yargılanmasında tüm suçlamaları reddederken, her iki kadın da ona karşı tekrar tanıklık etti.

        Miriam Haley, yapımcının 2006'da evinde kendisine zorla cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederken; Jessica Mann, 2013'te Weinstein'i bir otelde kendisine tecavüz etmekle suçladı. Kaja Sokola, yapımcının 2002'de 16 yaşındayken ve 2006'da Manhattan'daki bir otelde olmak üzere iki cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

        Harvey Weinstein, Los Angeles'ta 2022'de başka bir tecavüz suçundan hüküm giymesi nedeniyle halen 16 yıllık hapis cezasını çekiyor.

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        #Harvey Weinstein
        #yapımcı
        #tecavüz
        #cinsel saldırı
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