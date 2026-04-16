Tedavisi biten terörist adliyede!
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Olayda yaralı olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden Onur Çelik'in hastanedeki tedavi işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki şüpheli bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
16 Nisan 2026 - 16:31
İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da teröristlerin silahlı saldırısı sonucu polisle çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 saldırgan öldürüldü. 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
12 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında teröristlerle bağlantısı olan, irtibat kuran toplam 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SALDIRGAN TERÖRİST ADLİYEDE
Yaralı olan teröristlerden Onur Çelik'in hastanedeki tedavi işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki şüpheli bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
