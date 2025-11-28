Habertürk
        Tedesco çalıştığı yerden vuruldu: Ferençvaroş'un kafa golüne engel olamadı! - Futbol Haberleri

        Tedesco çalıştığı yerden vuruldu: Ferençvaroş'un kafa golüne engel olamadı!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, maç öncesi basın toplantısında Ferençvaroş'un hava toplarında etkili olduğunu ve özellikle Varga'ya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Karşılaşmada ise Ferençvaroş, 66. dakikada Kanichowsky'nin kullandığı kornerde Varga'nın kafa golüyle skoru buldu.

        Giriş: 28.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:51
        Tedesco çalıştığı yerden vuruldu!
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferençvaroş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında HT Spor muhabiri Esra Köse'nin sorduğu soruda rakibin hava toplarında çok iyi olduğun ve Varga'ya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

        ÇALIŞTIĞI YERDEN VURULDU

        Fenerbahçe karşısında Ferençvaroş 66'da Kanichowsky'nin kullandığı köşe vuruşunda Varga ile kale ağzında müsait pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Macar ekibi bu golle bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 4. kafa golünü buldu.

        Ardından Talisca ile eşitliği yakalayan Fenerbahçe sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

