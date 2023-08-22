Tehlikeli filmi konusu nedir? Dangerous oyuncuları kimler? Tehlikeli (Dangerous) filmi 22 Ağustos akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon gerilim türündeki Tehlikeli filmi, David Hackl, Christopher Borrelli tarafından kaleme alınırken, yönetmenliğini David Hackl üstlenmiştir. Peki, "Tehlikeli filmi konusu nedir? Dangerous oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte Tehlikeli (Dangerous) filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

2021 yılında vizyona giren Tehlikeli filmi televizyon izleyicisi karşına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile Tehlikeli (Dangerous) filmi aksiyon, gerilm türündedir. Filmin başrollerini; Mel Gibson, Scott Eastwood, Tyrese Gibson, Kevin Durand paylaşmaktadır. Peki, "Tehlikeli filmi konusu nedir? Dangerous oyuncuları kimler?" İşte Tehlikeli (Dangerous) filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

TEHLİKELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kardeşinin ölümü ile büyük bir yıkıma uğrayan bir adam, kendisini toparlamak için ıssız bir adaya yerleşir. Ancak çok geçmeden bulunduğu yer, kardeşinin ölümünden sorumlu olan çetenin paralı askerleri tarafından kuşatılır. Adam, kendisini amansız bir intikam savaşının içinde bulur.

TEHLİKELİ OYUNCULARI KİM?

Scott Eastwood

Mel Gibson

Kevin Durand

Tyrese Gibson

Famke Janssen

Leanne Lapp

Piper Perabo

Cameron Monaghan

Ben Kingsley

Ellen Burstyn

Brendan Fletcher

Ryan Robbins

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