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Trabzon Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Kovid-19 kapsamında yayınlanan genelgelere aykırı olarak hareket edenlerin olduğu yönünde ihbar aldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, ihbarın ardından harekete geçen ekipler, Çarşıbaşı ilçesi Şahinli Yaylasında tek odalı betonarme dağ evinde 13 kişi olduğunu belirledi. Birlikte alkol alan 13 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı gerekçesiyle toplam 40 bin 950 TL para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri ikinci ihbarın geldiği Arsin ilçesi Elmaalan Mahallesi'nde bir eve de baskın yaptı. Yine evde alkol alıp iskambil oynayan 10 kişiye 31 bin 350 TL para cezası kesildi.

Jandarma 26-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği kent denetimlerinde de maske, izolasyon, sosyal mesafe kuralları ile sokak kısıtlamasına uymayan 30 kişiye de para cezası verdi.

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