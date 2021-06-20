Tekel bayi kavgasında cinayet 0:00 / 0:00

İHA

Eskişehir'in Alpu ilçesinde iki tekel bayii işletmecisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Alpu ilçesi Bozan Mahallesi'nde tekel bayi işleten Recep Ak ve beraberindeki arkadaşları A.C.A., U.T. ile aralarında iş yeri anlaşmazlığı bulunan tekel bayii işletmecisi M.S.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada M.S.A., bıçakla Recep Ak'ı göğsünden, A.C.A. ve U.T.’yi de çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu sırada U.T. de yanındaki bıçakla M.S.A.’yı yaraladı. Yaralılar kendi imkanları ile Alpu Devlet Hastanesine geldi. Yaralılardan Recep Ak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan U.T. ve A.C.A. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, M.S.A. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden Recep Ak öğle namazı sonrasında toprağa verildi.