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Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi

Adana’da 4 yıl önce ayağı kırıldığı için tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Yakup Yanlıç, diyet programıyla birlikte 15 ayda 70 kilo vererek 160 kilodan 90 kiloya düştü. 160 kiloya çıkan Yanlıç, hayatı çekilmez olunca mide küçültme ameliyatı olmak için hastaneye başvurdu. Yanlıç’ın uygun bir diyet programıyla kilolarından kurtulabileceği söylendi...

30.08.2018 - 10:10 | Güncelleme: İHA

Adana’da 4 yıl önce ayağının kırılması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Yakup Yanlıç, diyet programıyla birlikte 15 ayda 70 kilo vererek 160 kilodan 90 kiloya düştü.

İHA'nın haberine göre; Adana’da yaşayan ve memur olan Yakup Yanlıç, 4 yıl önce ayağının kırılması sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. 160 kiloya çıkan Yanlıç, hayatı çekilmez olunca mide küçültme ameliyatı olmak için hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrası Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Yanlıç’ın uygun bir diyet programıyla kilolarından kurtulabileceğini söyledi.

15 AYDA 160 KİLODAN 90 KİLOYA DÜŞTÜ

Ameliyata hazırlık aşamasında da gerekli olan diyet programıyla kilo vermeye başlayan Yanlıç, diyetisyeni ve ailesinin de destekleriyle motive oldu. Vücudundaki yağ oranındaki azalma ve kilo vermeye başlamasıyla motivasyonu daha da artan Yanlıç, aradan geçen 15 ayın ardından 160 kilodan 90 kiloya düşerek, sağlığına kavuştu.

Diyetisyen Akgül, Yakup Yanlıç’ın çok ciddi insülin direnci, karaciğer yağlanması ve kan yağlarında problemlerin olduğunu vurgulayarak, “Biz özellikle obezite cerrahisi öncesinde de ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek için bireyleri takibe alırız. O yüzden Yakup beyden 3 ay kadar uygun bir diyetle tedavisini ve takibini istedim. O da buna olumlu baktı ve obezite cerrahisi ameliyatını ileri bir tarihe erteledik” diye konuştu.

Sürecin 15 ayda 70 kilo kaybıyla devam ettiğini belirten Dyt. Akgül, “Bu süreçte insülin direnci minimuma indi. Karaciğer yağlanmasından kurtuldu ve kan yağlarının daha normal bir seviyeye geldiğini gördük. Her istediğini yedi. Canı baklava, mantı istediğinde bunları yiyebildi” dedi.

2-3 KİŞİNİN YARDIMIYLA AYAĞA KALKABİLİYORDU

Yakup Yanlıç’ın kendini iyi hissetmesinin çok değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Akgül, “15 ay boyunca hiçbir şekilde motivasyonunun bozulduğunu görmedim. Tabii ki kilo veremediği, zorlandığı zamanlar oldu. Ama kendisine güvenmesi ve yol arkadaşıyla birlikte ilerlemesi onu her zaman güçlü kıldı” ifadelerini kullandı.

Uzun süre obeziteyle mücadele ettiğini ve yaklaşık 2 yıl önce bu duruma bir son vermenin zamanı geldiğine karar verdiğini belirten Yakup Yanlıç, “Ameliyat kararını verdikten sonra kontrollerimi yaptırdım. Gizem hanımın yanına geldiğimde işi biraz daha uzatabileceğimizi söyledi. Daha sonra ameliyat diyetiyle başladık. Sonra diyette başarı sağladıkça da ameliyat fikrinden vazgeçip, diyetle yola devam etmeye karar verdik” dedi.

Şimdi koltuk değnekleriyle yürüyebilen Yanlıç, 4 yıl önce ayağının kırıldığını ve yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirterek, “Tekerlekli sandalyeye mahkum kalmamdan dolayı egzersiz yapamadım. Kilom da çok yüksekti. Dışarıdaki işlerimi kardeşim, evdekileri de eşim hallediyordu. Bir kişinin yardımıyla değil, 2-3 kişinin yardımıyla ayağa kalkabiliyordum. Dolayısıyla hiç hareket yapamadım. Hareket edebilseydim belki de bu işi daha kısa sürede halledebilirdik” diye konuştu.

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