Mendy'nin çocukluğu sıradan geçerken gençliği ise hastanelerde başladı. 14 yaşındayken kalçasından ameliyat oldu. Hastanede kaldı, alçılarla yaşadı diğer tüm tedavi süreciyle birlikte... Her şey yolunda gitse bile bundan sonra önünde rehabilitasyon vardı. 14 yaşında olsa da çok uzun bir süresini fizyoterapi ve dinlenmeyle geçireceğinin farkındaydı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. TEDAVİ SÜRECİ KABUS GİBİ BAŞLADI Doktorların beklentilerinin tersine Mendy'nin iyileşme süreci kötüye gitti. Üç ay boyunca tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Doktorlar, kalçasının enfekte olduğunu fark etti teşhisi koydu: Mendy'nin septik artriti vardı. Tedavi edilmezse eklemlerinde kalıcı hasar kalabilirdi. İyileşme sürecinde de öncekinin aksine karamsar bir tablo çizdiler.

"DOKTORLAR AMPUTASYONDAN BAHSEDİYORDU!" "Doktorlar bir daha asla futbol oynayamayacağımı söylüyordu" diyordu Mendy, UEFA'nın internet sitesine verdiği röportajda. "Hatta o noktadayken ampütasyonu bile konuşuyorlardı!" Korkulan olmadı ve Mendy'nin iyileşme süreci bu kez olumlu ilerledi. Tekerlekli sandalyeden kurtuldu ancak kasları zayıflamıştı, yürümekte bile zorlanıyordu. Eski enerjisi yoktu ve dengesini de kaybetmişti. Üç yıl önce babasını kaybettiği için zorluklarla savaşmaya alışmıştı ancak bu bambaşka bir sınavdı... Geçirdiği operasyon Mendy'nin PSG'deki geleceğini de doğrudan etkiledi. 9 yaşında girdiği kulübüne geri döndüğünde akranlarıyla boy ölçüşemiyordu. Ondaki potansiyeli sabırla bekleyen PSG, 17 yaşında ise yollarını ayırma kararı aldı. Mendy ülkenin köklü kulüplerinden birinden ayrıldıktan sonra her şeye yeniden başlamayı kafasına koydu.

PARIS SAINT-GERMAIN'DEN AMATÖR KULÜBE Paris kenar bölgelerinden birindeki FC Mantois 78 adındaki amatör kulüple anlaştı. Fransa'nın altıncı seviyedeki liginde mücadele edecekti. "Artık dünya aynı değildi" diyordu o günleri anlatırken Mendy France Football'a. Potansiyeline rağmen kulübün onunla ilgili kararları çelişkiliydi. Mendy'nin yeteneklerine tam olarak ikna olabilmiş değillerdi. 2015-16'da Le Havre'ın teknik direktörlüğüne gelen Bob Bradley, Mendy'yle ilgili kendisine verilen bilgilerin çelişkili olduğunu söylüyor. YETENEK VAR AMA MOTİVASYON... "Antrenörlere Mendy'yi sorduğumda onun hakkında harika şeyler duymadım" diyor Bradley, Athletic'e. "Yeteneğiyle ilgili konuşmuyorlardı ama motivasyonunu sorguluyorlardı. İyi bir çocuk ya da iyi bir profesyonel olduğundan şüphe ediyorlardı ama sonradan gördüm ki hiçbiri onunla oturup doğru dürüst konuşmamıştı"

DÖNÜM NOKTASI: BRADLEY'LE TOPLANTI Bradley, Mendy'yle bir görüşme ayarladı. Fransız futbolcu, toplantının başlarında çekingendi, bir süre sonra ise açıldı. Bradley'ye tekerlekli sandalye, babasının ölümü, amatör kümeye kadar düşmesinden bahsetti. "Onu anlamaya başladım" diyor Bradley. "Keskin bir tanı vardı. Herkese tam olarak güvendiğinden emin değilim. İşler iyi gitmediğinde insanlar ters biri olduğunu düşünürdü ama sadece bir çocuktu" TEMİZ BİR SAYFA Bradley, Mendy'ye kulüpte artık temiz bir sayfa açtığını söyledi. Mendy altı ay kadar sonra A Takıma girecekti. Performansı o kadar yükselecekti ki Bradley, as sol bek Jerome Mombris'in serbest kalmasına karar verecekti. Bradley bu hissinde haklı çıktı. 2016-17 sezonunda Mendy, Ligue 2'nin en iyi oyuncularından biri haline geldi. Sezon boyunca Atletico Madrid, Everton, Bordeaux gibi kulüpler onu takip etmeye başladı.

"KALÇA PROBLEMİ OLMASAYDI BU KADAR GECİKMEZDİ" Bradley, Mendy'yle yaptıkları ilk sohbetin üzerinden 5,5 yıl kadar geçtikten sonra Mendy'nin dünyanın en iyi sol beklerinden birine dönüşmesine şaşırmış görünmüyor. "Onun potansiyelini biliyordum" diyor Bradley. "Allah vergisi bir fiziği var, güçlü ve sol ayağı da oldukça iyi. Ona önünde çok büyük bir kariyer olduğunu söylemiştim. Kalça problemi yaşamış olmasaydı her şey bu zamana kalmazdı"

LYON'U DA LE HAVRE'DA OLDUĞU GİBİ GENÇLERE GÜVENİ NEDENİYLE TERCİH ETTİ Mendy, Le Havre tercihinde olduğu gibi Lyon'da da gençlere verilen önemi görerek onu tercih etti. "Aklıma gelen ilk şey hızı ve patlayıcılığı" diyor Mendy'nin Lyon'da iki sezon boyunca teknik direktörlüğünü yapan Bruno Genesio. "İvmelenmesi de inanılmazdı. Atlet olmasına rağmen tekniği de iyiydi ve sağ ayağını da kullanabiliyordu. Ki bu, sol ayaklı oyuncular arasında nadir görülen bir şeydir. Gelecek vadeden biriydi, bunlara bakmıştık" DİKKAT: BAZEN SİNİR BOZUCU OLABİLİR! "Hayat dolu biriydi" diyor Genesio Mendy'yi anlatmaya devam ederken. "Çocukken yaşadığı zorluklarla ilgili de olabilir. Çok çalışkan biriydi ama aynı zamanda ilgisiz tavrını da koruyordu" Bu da sahaya yansıyordu. Hatta çoğu taraftarın yüreklerini ağza getiren hareketler yapıyordu. Çoğu savunmacının risk almayacağı durumlarda o sanki sokakta top oynuyormuş gibi rahat hareket ediyor, riskli tercihlere başvuruyordu.

"RİSK ALMAZSANIZ DOĞALLIĞI KAYBEDERSİNİZ" Mendy'nin menajeri ona "Bek oyuncularının Kylian Mbappe'si" demişti. Bu Mendy için yapay bir şey değil, kendiliğinden geliyor. Eleştirilere yanıt verirken "Oynama tarzım, hayata bakışımı yansıtıyor" diyordu France Football'a verdiği röportajda, muhtemelen bir omuz silkmeyle. "Risk almazsanız bu doğal olmaz ve rakibiniz ne yapacağınızın farkındadır" DÜNYANIN ZİRVESİNE HAZIRLIK Mendy'yi bugün izleseniz onu savunmada yaptığı işlerle tanırsınız. Hızı, patlayıcılığı, kuvveti ona bire birlerde her zaman avantaj sağlamıştı ama bugünkü Mendy'ye dönüşmesi de Lyon'da oldu. "Oyununun taktiksel açıdan gelişmesi için çok çalıştık" diyor Genesio. "Pozisyon alması, kademe anlayışı, farklı formasyonları öğrenmesi... Kulüpte geçirdiği sürede muazzam bir ilerleme kaydetti. Şimdi ona bakın, Real Madrid'de daha da odaklanmış durumda. Her geçen gün daha da iyi bir futbolcuya dönüşüyor"

GENESIO GİBİ ZIDANE DA ONA BAYILIYORDU! Genesio'nun abarttığını düşünenler yanılıyor. Dönemin Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da Mendy'yi birçok Premier Lig ekibinin elinden bir telefon görüşmesiyle kaptı. "Her zaman yukarı seviyelere çıkabileceğini düşünüyordum. Bunu da Real Madrid'le yaptı" diyor Genesio. "O etrafındakilerin seviyesine çıkan bir oyuncu. Şimdi dünyanın en iyi oyuncularıyla top koşturuyor ve o seviyeye yükseliyor!"