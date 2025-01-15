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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Tekfen Filarmoni Semerkand'a gidiyor

        Tekfen Filarmoni Semerkand'a gidiyor

        Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni'nin İzmir'de başlayıp İstanbul ile devam edecek konser dizisi, Özbekistan'da Taşkent ve Semerkand'da gerçekleşecek iki konserle son bulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 01:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 01:14
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        Tekfen Filarmoni Semerkand'a gidiyor
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        Ülkemizin sayılı özel sanat kurumlarından olan Tekfen Filarmoni, yeni yılın ilk konserlerinde daimî şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde etkileyici performansıyla dünya çapında beğeniyle takip edilen Rus piyanist Denis Kozhukhin'e eşlik edecek.

        Aziz Shokhakimov
        Aziz Shokhakimov

        Kuşağının önde gelen virtüözleri arasında yerini alan piyanist Denis Kozhukhin; olağanüstü tekniği, duygusal derinliği ve incelikli yorumlarıyla dikkat çekiyor. Madrid’deki Reina Sofía Müzik Okulu’nda Dmitri Bashkirov ve Claudio Martínez Mehner’in öğrencisi olan Kozhukhin, eğitimini Lake Como Uluslararası Piyano Akademisi’nde sürdürmüştür. Sanatçı, Uluslararası Kraliçe Elizabeth Yarışması’nda 2010 yılında elde ettiği birincilikten bu yana Kudüs Müzik Festivalleri, BBC Proms gibi prestijli festivallerde sık sık konuk sanatçı olmuş ve birçok ünlü orkestra ve şef ile çalışmıştır.

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        Denis Kozhukhin
        Denis Kozhukhin

        Programda 3 farklı eser yorumlanacak

        Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, Rachmaninov’un 3 No’lu Piyano Konçertosu’nda solist Denis Kozhukhin’e eşlik edecek. Aynı zamanda Ferit Tüzün’ün Türk Kapriçyosu ve Beethoven’ın en ünlü eserlerinden biri olan 5 No’lu Senfonisi de konserlerde yer alacak.

        İlki 28 Ocak’ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da başlayacak olan konser dizisinin ikincisi ise bir gün sonra, 29 Ocak’ta İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Ardından, 31 Ocak’ta Taşkent’te Palace of International Forums’da sanat severlerle buluşacak olan Tekfen Filarmoni ile Denis Kozhukhin'in son durağı ise 1 Şubat’ta Semerkand Viloyatı Musiqali Drama Teatri olacak.

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        #Tekfen Filarmoni
        #Aziz Shokhakimov
        #konser
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