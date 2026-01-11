Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'da inşaat alanında toprak kaydı; 4 apartman boşaltıldı

        Tekirdağ'da inşaat alanında toprak kaydı; 4 apartman boşaltıldı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, inşaat alanındaki toprak kayması nedeniyle 4 apartmanda yaşayanlar tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 06:45 Güncelleme: 11.01.2026 - 06:46
        İnşaat alanında toprak kaydı; 4 apartman boşaltıldı
        Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında inşaat alanına bitişik 4 apartmanda yer alan 23 dairede yaşayanları tahliye etti.

        AA'nın haberine göre; tahliye edilen 65 vatandaşın geçici konaklama ihtiyacının, inşaatın müteahhidi tarafından karşılanacağı öğrenildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yarın bölgede inceleme yapacağı ve teknik değerlendirme sonrasında durumun netlik kazanacağı bildirildi.

