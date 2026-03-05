Canlı
        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da meralarda gübreleme başladı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da meralarda gübreleme çalışması başladı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki mera alanında gübreleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaya Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin de katıldı

        Giriş: 05.03.2026 - 16:18
        Tekirdağ'da meralarda gübreleme başladı
        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Kahya Mahallesi'nde Hayrabolu Merkez Mera Yönetim Birliği'nce işletilen mera alanında gübreleme çalışması gerçekleştirildi.

        Çalışmaya Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin de katıldı.

        Toplam 2 bin 930 dekar büyüklüğündeki mera alanında verimliliğin artırılması amacıyla bu yıl 50 ton gübre uygulaması yapılacağı belirtildi. Yetkililer, yapılan gübreleme çalışmalarıyla meraların ot veriminin artırılmasının ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerin meralara verdiği önemin son derece değerli olduğunu belirterek, teknik ekiplerin sahada üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

        Üreticilerin mera alanlarına verdiği önem ve desteğin çok kıymetli olduğunu ifade eden Aksoy, "Tüm teknik ekibimizle birlikte üreticilerimizin yanında olacağız. Yapılan çalışmalarla hem meralarımızın verimini artırmayı hem de hayvancılık faaliyetlerini daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Allah üreticimizin emeğini korusun" dedi.

