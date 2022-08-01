Serinlemek için girdiği barajda boğuldu 0:00 / 0:00

DHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde serinlemek için Karaidemir Barajı'na giren Can Hisa (18), boğuldu.

Malkara'da oturan Can Hisa, beraberinde ağabeyi Abdullah Hisa ve kuzeni Ali Hisa, tarlada saman balyaları taşıdıktan sonra suya girmek için Karaidemir Barajı'na gitti. Baraj gölüne giren 3 kişiden Can Hisa, bir süre sonra suda batıp gözden kayboldu.

Abdullah Hisa ile Ali Hisa, yaptıkları aramada Can Hisa'ya ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, UMKE ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polisler sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ 2 SAAT SONRA BULUNDU

DHA'nın haberine göre; Karaidemir Barajı Evrenbey mevkinde dalgıç polislerin yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren aramada Can Hisa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Can Hisa'nın ağabeyi Abdullah Hisa, kardeşinin cansız bedenini sudan çıkarılmasıyla büyük üzüntü yaşayarak gözyaşları döktü.

Can Hisa'nın cansız bedeni jandarma ve savcının incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.