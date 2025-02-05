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        Haberler Gündem Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:19
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        Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen A.M.A, V.Ş, M.A. ve Y.E.K. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında vücutlarına kurşun isabet eden V.Ş, M.A. ve Y.E.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan V.Ş. hayatını kaybetti. M.A. ve Y.E.K'nin tedavisi sürüyor.

        Olay yerinden kaçan A.M.A, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı iddia edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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