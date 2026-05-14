        Tekirdağ'da suya yüzde 50 indirim | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da suya yüzde 50 indirim

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 1 Temmuz itibarıyla su tarifelerinde indirime gidileceğini belirterek, "Seçim öncesi halkımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz ve su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 19:23 Güncelleme:
        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer başkanlık etti.

        Genel kurulda konuşan Başkan Yüceer, su tarifelerinde yapılacak indirimleri açıklayarak, "Yaptığımız düzenleme ile birlikte 1-10 metreküp arası su tüketimine yüzde 50, engelli vatandaşlarımıza yüzde 75, şehit ve gazi ailelerine yüzde 90, 65 yaş üstü muhtaç ailelerimize de yüzde 75 indirim uygulanacak. İndirimler 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

        Kurumun mali yapısını güçlendirdiklerini belirten Yüceer, "Özkaynaklarımızı güçlendirerek bugün su fiyatında yüzde 50 indirim yapabilecek bir güce kavuştuk. Verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi suya indirim konusu. Ama bunu söylerken geldiğimiz gibi hemen yapacağız demedik. Gerekli altyapıyı sağladıktan, yatırımlarımızı yaptıktan ve her anlamda özkaynaklarımızı yeterli seviyeye getirdikten sonra bu indirimi yapabileceğimizi söylemiştik ki çok şükür bugün o güce ulaştık" dedi.

        Su maliyetlerine ilişkin de bilgi veren Yüceer, "Suyun bize maliyeti 110 TL ama biz şu an 69,71 Tl’ye veriyoruz. Vatandaşlarımıza halihazırda maliyetinin yüzde 38 altında veriyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada yüzde 50 indirim yapabilecek güçte bir mali yapıya sahibiz" diye konuştu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

