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        Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü(2)

        YENİDETAYLAR ORTAYA ÇIKTITekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 20:52 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:52
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        Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü(2)
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        YENİDETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E. (15) ile Kübra Rabia Y.’nin (15) evde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'nin ortaokuldan bu yana yakın arkadaş oldukları ve lise eğitimlerine devam ettikleri belirtildi. Elde edilen bulgulara göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde bir süre sohbet ettikten sonra iddiaya göre, Yağmur E.'nin babasına ait olduğu bilinen tabancayı kurcalamaya başladı. Kübra Rabia Y.'nin elinde bulunan tabanca birden ateş aldı. Kurşunun başına isabet ettiği Yağmur E., evde hayatını kaybetti. Olay karşısında ne yapacağını bilemeyen ve şoka giren Kübra Rabia Y., daha sonra da kendi başına ateş ederek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

        Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'olayın kasten mi? yoksa taksirle mi?' gerçekleştiğine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

        Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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