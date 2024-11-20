Tekirdağ'da kadın muhtarlar öğrencilere burs sağlamak için futbol oynadı

TEKİRDAĞ’da kadın muhtarlar ile Önder Çiftçi Kadın Derneği üyeleri, dar gelirli ailelerin çocuklarına burs sağlanması amacıyla futbol maçı etkinliği düzenledi. 100 öğrenciye burs sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte kentteki 7 kadın muhtar ile 100’üncü Yıl Sahadayız isimli kadın futbol takımının hali saha müsabakası, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

‘100 ÖĞRENCİYE BURS VERMEYİ AMAÇLIYORUZ’

Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Selin Başarslan Denizci, kadınlar arasındaki futbol maçından elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye burs vermeyi amaçladıklarını söyledi. 7 kadın muhtarın maçta forma giydiğini belirten Denizci, “Bugün çok güzel bir etkinliğe muhtar olarak ev sahipliği yaptım. Önder Çiftçi Kadın Derneği ile birlikte böyle güzel bir buluşmamız sonucunda 100 çocuk için ne yapabiliriz dedik ve sonuçta böyle bir organizasyon ortaya çıktı. Amatörce biraz oldu ama seyri keyifli olsun diye inanın çok çalıştık, umarım herkes izlemekten keyif almıştır” dedi.