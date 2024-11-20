Tekirdağ'da kadın muhtarlar öğrencilere burs sağlamak için futbol oynadı
TEKİRDAĞ'da kadın muhtarlar ile Önder Çiftçi Kadın Derneği üyeleri, dar gelirli ailelerin çocuklarına burs sağlanması amacıyla futbol maçı etkinliği düzenledi.
TEKİRDAĞ’da kadın muhtarlar ile Önder Çiftçi Kadın Derneği üyeleri, dar gelirli ailelerin çocuklarına burs sağlanması amacıyla futbol maçı etkinliği düzenledi. 100 öğrenciye burs sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte kentteki 7 kadın muhtar ile 100’üncü Yıl Sahadayız isimli kadın futbol takımının hali saha müsabakası, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Tekirdağ’da kadın muhtarlar ile Önder Çiftçi Kadın Derneği üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak amacıyla halı sahada futbol maçı organize etti. Değirmenaltı Mahallesi’ndeki tesislerde oynanan karşılaşmada kentte görev yapan 7 kadın muhtar ile 100’üncü Yıl Sahadayız isimli kadın futbol takımının oyuncularından oluşan takımlar karşılaştı. Oldukça çekişmeli ve keyifli geçen müsabaka 3-3 berabere sonuçlandı. Karşılaşmayı bilet satın alarak izleyen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu taraftarlar, takımlarını destekledi.
‘100 ÖĞRENCİYE BURS VERMEYİ AMAÇLIYORUZ’
Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Selin Başarslan Denizci, kadınlar arasındaki futbol maçından elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye burs vermeyi amaçladıklarını söyledi. 7 kadın muhtarın maçta forma giydiğini belirten Denizci, “Bugün çok güzel bir etkinliğe muhtar olarak ev sahipliği yaptım. Önder Çiftçi Kadın Derneği ile birlikte böyle güzel bir buluşmamız sonucunda 100 çocuk için ne yapabiliriz dedik ve sonuçta böyle bir organizasyon ortaya çıktı. Amatörce biraz oldu ama seyri keyifli olsun diye inanın çok çalıştık, umarım herkes izlemekten keyif almıştır” dedi.
‘EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK’
Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği Başkanı Bahar Yarapsanlı, eğitimde eşitlik fırsatlığına destek amacıyla bu projenin gerçekleştirildiğini anlattı. Yarapsanlı, “2015 yılından beri maddi imkanları sınırlı fakat başarılı olan öğrencilere burs sağlamaktayız. Kırsaldaki kadınlarımıza maddi ve manevi anlamda girişimciliği destekleyici eğitim seminerleri düzenlemekteyiz. Bu güzel geceyi de değerli Süleymanpaşa ilçesindeki kadın muhtarlarımızla ve 100’üncü Yıl Sahadayız ekibiyle eğitime destek amacıyla düzenlemiş bulunuyoruz. Bu gecenin geliri bursa ihtiyacı olan öğrencilere burs olarak verilecek” ifadelerini kullandı.
Kadınların oynadığı futbol maçından elde edilen gelirle 10 öğrenciye burs imkanı sağlandı.
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