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        Yılbaşı öncesinde sahte içki uyarısı: Hayatınızı kaybedebilirsiniz

        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:55
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        Yılbaşı öncesinde sahte içki uyarısı: Hayatınızı kaybedebilirsiniz
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        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki sürülmesinde artış olabileceğini belirterek, "Sahte alkolün sahte mi, gerçek mi olduğunu tadından, kokusundan anlamak mümkün değil. Yüksek miktarda alkol tüketen kişilerde tedaviye rağmen hayatını kaybetmesi ya da kalıcı organ kaybı, görme bozukluğu oluşabilmektedir" dedi.

        Yılbaşı yaklaşırken başta İstanbul olmak üzere sahte içkiden ölümler yaşandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2021 yılında satın aldıkları sahte içkiden 32 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ile eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ve Ahmet Ataman yaşamlarını yitirdi, 20 kişi de hastanede tedavi gördü.

        Hastaneye başvuranların tedavisini yapan NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesi sahte içki konusunda dikkatli olmaları yönünde halkı uyardı. O dönem tedavi gören 20 kişiyi hayatta tutabilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Doğan, "Bir kısmının vücudunda kısmi hasar ve engeller kaldı. Yılbaşı arifesindeyiz ve alkol tüketiminin artacağını umuyoruz. Bu sorunu tekrar yaşamamak adına alkol talebi olan kişilerin, mutlak suretle bandrollü, kapağı kapalı ve üretim menşei belli olan yerlerden tüketimlerini sağlamalarını öneririz" diye konuştu.

        'SAHTE ALKOLÜ TADI, KOKUSUNDAN ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

        Yılbaşı yaklaşırken eğlence sektöründe hareketlilik olduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Yılbaşında alkol tüketiminin de artacağı öngörülmekte. Bu da tabii fırsatçılara gün doğurmakta. Bu nedenle piyasaya önceki yıllarda olduğu gibi sahte alkol sürülebilir. Biz özellikle alkol tüketecek olan kişilerin şişenin kapalı olmasını, bandrollü olmasının kontrolünü sağlamalarını öneriyoruz. Yoksa alkolün sahte mi, gerçek mi olduğunu tadından, kokusundan anlamak mümkün değil. Sahte alkol ya da normal alkol tüketen kişilerde benzer bulgular ortaya çıkmakta. Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı gibi. Ama özellikle sahte alkolde görmede bulanıklaşma, böyle bir kar yağdı manzarası gibi bir tablo da bir tık önde olabilir. Kişide semptomlar varsa önce bir kliniğe başvurup kendi muayenesini sağlatması da bu anlamda önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.

        ‘ORGAN YETMEZLİĞİ BULGULARI GELİŞTİĞİNDE DAHA İLERİ TEDAVİLER GÜNDEME GELEBİLMEKTE’

        Sahte alkol kullanan kişilerin tedavisine değinen Doğan, "Tedavisi şu; özellikle antidot tedavisi burada ön plana çıkmakta. Kişilerde organ yetmezliği bulguları da ortaya çıkabiliyor. Karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, görme kaybı, özellikle en spesifik bulgu kişi tedavisinde olmamışsa bile kalıcı bir görme bozukluğu ortaya çıkabilir. Bilişsel fonksiyonlarda bozukluk görülebilir. Artı bir diyaliz tedavisi, bunu önlemek açısından, kanı temizlemek maksadıyla, diyaliz tedavisi önerilebilmekte. Özellikle aldığı doz ve buraya başvurduğundaki süre tedavinin etkinliğini belirlemekte. Erken başvuran hastalarda sonuç, tedavi başarısı daha yüksek olurken geç başvuran ve yüksek miktarda alkol tüketen kişilerde tedaviye rağmen hayatını kaybetmesi ya da kalıcı organ kaybı, görme bozukluğu oluşabilmektedir. Kesinlikle tadından, renginden, kokusundan ayırt etmek mümkün değil. Bu nedenle güvenli şişelerden alkol tüketilmeli. Tedavi başarısını etkileyen en önemli neden erken teşhistir. Kişi bulgular ortaya çıktığında hastaneye hızlıca başvurursa eğer bu kişiler antidot tedavisiyle hızlıca tedavi edilebilirler. Süre ilerlediğinde, organ yetmezliği bulguları geliştiğinde daha ileri tedaviler gündeme gelebilmekte" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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