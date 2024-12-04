Yılbaşı öncesinde sahte içki uyarısı: Hayatınızı kaybedebilirsiniz

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki sürülmesinde artış olabileceğini belirterek, "Sahte alkolün sahte mi, gerçek mi olduğunu tadından, kokusundan anlamak mümkün değil. Yüksek miktarda alkol tüketen kişilerde tedaviye rağmen hayatını kaybetmesi ya da kalıcı organ kaybı, görme bozukluğu oluşabilmektedir" dedi.

Yılbaşı yaklaşırken başta İstanbul olmak üzere sahte içkiden ölümler yaşandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2021 yılında satın aldıkları sahte içkiden 32 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ile eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ve Ahmet Ataman yaşamlarını yitirdi, 20 kişi de hastanede tedavi gördü.

Hastaneye başvuranların tedavisini yapan NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesi sahte içki konusunda dikkatli olmaları yönünde halkı uyardı. O dönem tedavi gören 20 kişiyi hayatta tutabilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Doğan, "Bir kısmının vücudunda kısmi hasar ve engeller kaldı. Yılbaşı arifesindeyiz ve alkol tüketiminin artacağını umuyoruz. Bu sorunu tekrar yaşamamak adına alkol talebi olan kişilerin, mutlak suretle bandrollü, kapağı kapalı ve üretim menşei belli olan yerlerden tüketimlerini sağlamalarını öneririz" diye konuştu.

'SAHTE ALKOLÜ TADI, KOKUSUNDAN ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL' Yılbaşı yaklaşırken eğlence sektöründe hareketlilik olduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Yılbaşında alkol tüketiminin de artacağı öngörülmekte. Bu da tabii fırsatçılara gün doğurmakta. Bu nedenle piyasaya önceki yıllarda olduğu gibi sahte alkol sürülebilir. Biz özellikle alkol tüketecek olan kişilerin şişenin kapalı olmasını, bandrollü olmasının kontrolünü sağlamalarını öneriyoruz. Yoksa alkolün sahte mi, gerçek mi olduğunu tadından, kokusundan anlamak mümkün değil. Sahte alkol ya da normal alkol tüketen kişilerde benzer bulgular ortaya çıkmakta. Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı gibi. Ama özellikle sahte alkolde görmede bulanıklaşma, böyle bir kar yağdı manzarası gibi bir tablo da bir tık önde olabilir. Kişide semptomlar varsa önce bir kliniğe başvurup kendi muayenesini sağlatması da bu anlamda önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.