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        İmamoğlu: İstanbul, su kaynağı açısından ciddi problemle karşı karşıya kalabilir (2)

        ÇERKEZKÖY'DEKENT LOKANTASI AÇTIİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli'nin Vize ilçesinde İSKİ'nin Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları Temel Atma Töreni'nin andından geçtiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediyenin hizmete soktuğu kent lokantasının açılışını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:40
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        İmamoğlu: İstanbul, su kaynağı açısından ciddi problemle karşı karşıya kalabilir (2)
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        ÇERKEZKÖY'DEKENT LOKANTASI AÇTI

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli'nin Vize ilçesinde İSKİ'nin Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları Temel Atma Töreni'nin andından geçtiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediyenin hizmete soktuğu kent lokantasının açılışını yaptı. Törende konuşan İmamoğlu, Çerkezköy'de kent lokantasının açılışına eşlik etmeyi çok önemsediğini belirterek, "Niçin biliyor musunuz? Şimdi iki hizmeti yan yana anlatayım; bir tanesi Vize'de İstanbul'un suyunu sağlayan iki barajımızın olduğu bölgenin, havzasındaki kirli suyun ya da atık suyun ya da evlerimizdeki kanalizasyona akıttığımız suların, o suya erişmemesi için daha temiz suyu İstanbul'a ulaştırabilmemiz için o çevrede başlattığımız altyapı yatırımları. 250 milyon liralık bir yatırımın Vize'de temel atma törenini yine bu bölgenin evladı, değerli İSKİ Genel Müdürümüz Şafak beyin ekibiyle birlikte Vize Belediye Başkanımızla temelini attık, hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yatırım bir fiziksel, bir altyapı yatırımı ama bir de kent lokantası doğdu. Nasıl doğdu biliyor musunuz? Bizim 2019 yılındaki o dönem yayınlamış olduğumuz seçim vaatlerimizin kitapçığını alın bakın, orada kent lokantasını göreceksiniz. 2019 seçimlerinden önce özellikle birkaç noktada insanlarımızın sağlıklı gıdaya erişemediğini, beslemediğini, gidip bir öğün yemeğini dahi yemediğini ta o zaman tespit etmiştik. Ancak göreve geldiğimizin hemen 4-5 ay sonrasında hatırlayın, pandemi oldu. Ve gerçekten 2-2.5 sene farklı sorunlarla uğraştık, boğuştuk. O sorunları toparlar toparlamaz da ilk kent lokantamızı İstanbul'da açtık. Yani biz 2017'den beri özellikle başlayan ekonomi krizin, başta üniversite gençlerinin, sonra asgari ücretle çalışan işçi kardeşlerimizi, emekçi kardeşlerimizi ve ne yazık ki son dönemde de kıymetli büyüklerimizi; yani emekli amcalarımızı, ablalarımızı çok yoran bir çerçevede olduğunu gördüğümüz bu noktada, şimdi benim kıymetli hemşerilerim gelecek bir öğün yemeğe parasını verecek ama o para cebini yakmayacak. Kendi gururuyla, onuruyla bizim buralarda müşterimiz olacak ama cebini yakmayacak ve kendi parasıyla burada o yediği yemeği evet ne yazık ki gidip bir başka yerde en az 4 katına, 5 katına yiyemez" dedi.

        Kent lokantaları hizmetini neden verdiklerini anlatan İmamoğlu, "Hem sağlıklı gıdaya erişsin, hem benim başı önde duran, başı eğik duran abimizin, ablamızın ya da genç işçi, emekçi kardeşimizin, ya da genç üniversiteli kardeşimizin gururla, keyifle gelip yemek yiyeceği yerler olsun diye. Bakın o günden bugüne milyonlarca vatandaşımız İstanbul'da buranın müşterisi oldu ve orada bir öğün yemeğini yiyor. Efendim kent lokantası niye açmışmış? Kent lokantası şöyleymiş, böyleymiş. Yok efendim aşevlerinde, eskiden yemek varmış da şimdi kent lokantaları üzerinden parayla veriyormuş. Yahu ben bazen bunların akılla aralarındaki mesafenin açıldığını düşünüyorum. Gerçekten öbürünü diyemiyorum dava açarlar diye bak neler söylüyorum bak. Akılla aralarındaki mesafenin açıldığını düşünüyorum. Akıl onlardan uzakta, akıl bir türlü yok. Kent lokantasına laf edeceğine, memleketin ekonomisini düzelt, ekonomisini. Neymiş efendim? Kent lokantası boşuna açıyormuşuz. Bakın kent lokantasına laf ediyorlar, niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye. Kreşleri kapatacağız diye bağırıp çağırıyorlar, niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye. Öğrencilere burs veriyoruz, ona da bağırıp çağırıyorlar, niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye. Anne kart dağıtıyoruz, milletin parasını millete veriyoruz. Bunlar milletin parasını millete verme şiarını kaybettikleri için bize sataşıyorlar" diye konuştu.

        İmamoğlu, kent lokantasının hayırlı ve ahlaklı iş olduğunu söyleyerek, "Ne zamana kadar? Milletimizi zenginleştirene kadar, milletimizi zenginleştirdikten sonra bu mekanlar başka hayırlı işler yapacak. Bize yoksulluk yakışmıyor benim hemşehrilerim. Bu cennet vatanın evlatlarına yoksulluk yakışmıyor. Bu cennet vatanın kızlarına, oğullarına, yoksulluk yakışmıyor. Gençlerine, emeklilerine, emekçilerine, yoksulluk yakışmıyor. Bizi yoksullaştıran bu zihniyet, yarın öbür gün belediyenin kasasına göz diken bu zihniyet, yarın öbür gün sizin cebinize de göz diker. Onun için Allah bunların gazabından, milletimizi korusun, nokta. Allah bunlara akıl versin duamı gene edeyim. Yaramıyor ama gene edeyim" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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