Tekirdağ'da 399 litre 'sahte şarap' ele geçirildi

Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği C.B. ve İ.K.'nın adreslerinde arama yaptı. Aramada, 399 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B. ve İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 399 litre sahte şarap ele geçirildi.

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