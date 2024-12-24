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        Tekirdağ'da 399 litre 'sahte şarap' ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 399 litre sahte şarap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:17 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:20
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        Tekirdağ'da 399 litre 'sahte şarap' ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 399 litre sahte şarap ele geçirildi.

        Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği C.B. ve İ.K.'nın adreslerinde arama yaptı. Aramada, 399 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B. ve İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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