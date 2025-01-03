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        Tekirdağ'da konteyner üretim tesisinde yangın

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:15
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        Tekirdağ'da konteyner üretim tesisinde yangın
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Çerkezköy Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde faaliyet gösteren konteyner üretim tesisinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada tesis çalışanları işletmedeki vinçle konteynerleri boş alana taşıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Jandarmanın yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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