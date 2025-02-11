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        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası ağır yaralı bulundu (3)

        TUTUKLANDITekirdağ'ınÇorlu ilçesinde kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürüp bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Amir Yazıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:15
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        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası ağır yaralı bulundu (3)
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        TUTUKLANDI

        Tekirdağ'ınÇorlu ilçesinde kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürüp bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Amir Yazıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yazıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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