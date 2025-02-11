Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası ağır yaralı bulundu (3)
TUTUKLANDITekirdağ'ınÇorlu ilçesinde kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürüp bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Amir Yazıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ınÇorlu ilçesinde kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürüp bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Amir Yazıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yazıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,
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