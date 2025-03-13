Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı

Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Kavşağı'nda meydana geldi. Emlakçılık yapan Devran Bozan, kullandığı 34 BOY 036 plakalı hafif ticari araçla ilerlerken, motosikletiyle aracın yanına yaklaşan A.E., tabancayla ateş açtı. Bozan, ağır yaralanırken, saldırgan motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devran Bozan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, Çerkezköy yakınlarında motosikletiyle yakaladığı saldırgan A.E.’yı gözaltına aldı.

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