Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda 81 ekip, 455 polis görev yapmaya başladı (2)

        İSTANBUL-TEKİRDAĞKARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞUKurban Bayramı tatili nedeniyle, İstanbul-Tekirdağ arasında trafikte yoğunluk oluşmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:55 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda 81 ekip, 455 polis görev yapmaya başladı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSTANBUL-TEKİRDAĞKARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

        Kurban Bayramı tatili nedeniyle, İstanbul-Tekirdağ arasında trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. İstanbul'dan yola çıkan ve bayram tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirecek olanlar, İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Yetkililer, ilerleyen saatlerde araç yoğunluğunun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

        Tekirdağ Valiliği'nden Kurban Bayramı'na ilişkin alınan önlemlerle ilgili yapılan açıklamada tüm kurumların sahada olduğu belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımız; 458 ekip ve 1524 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüz 237 motorize ekip ve 2 bin 327 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, 1 gemi 5 devriye botu, 5 kara aracı ve 49 personel ile vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Ayrıca diğer tüm kurumlarımız yeterli sayıda personel ile görevlerinin başında olacaktır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda 81 ekip, 455 polis görev yapmaya başladı
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda 81 ekip, 455 polis görev yapmaya başladı
        Tekirdağ'da lavanta tarlaları turizm sezonu için hazırlandı
        Tekirdağ'da lavanta tarlaları turizm sezonu için hazırlandı
        Müsilaj balık popülasyonunun azalmasına, omurgasızların artmasına neden olu...
        Müsilaj balık popülasyonunun azalmasına, omurgasızların artmasına neden olu...
        Tekirdağ'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Tekirdağ'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        İstanbul Tekirdağ yolunda Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi
        İstanbul Tekirdağ yolunda Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi
        Hayrabolu'da Kurban Bayramı arifesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor
        Hayrabolu'da Kurban Bayramı arifesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor