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        Bakan Bolat, eşinin teyzesinin cenazesine katıldı

        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, eşinin teyzesi Sebahat Dündar'ın (86) cenazesine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 15:04 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:10
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        Bakan Bolat, eşinin teyzesinin cenazesine katıldı
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        TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, eşinin teyzesi Sebahat Dündar'ın (86) cenazesine katıldı.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın eşi Suna Bolat'ın teyzesi Sebahat Dündar, Şarköy'de dün akşam hayatını kaybetti. Dündar için Şarköy Çarşı Camisi'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazına Bakan Bolat ile Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, aile yakınları ile bölge halkı katıldı. Şarköy Müftüsü Ramazan Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Sebahat Dündar, Sarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bakan Bolat, cenazede taziyeleri kabul etti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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