Tekirdağ'da orman yangınında 2'nci gün (4)

BAKANYUMAKLI BÖLGEDE

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dün öğlen saat 13.34’te anız yangınında alevler, ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kızılcaterzi köyünde incelemeler yapıp bilgi alan Bakan Yumaklı, devam eden söndürme çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katılırken, Bakan Yumaklı, yangının 3.5 kilometrelik bir ende, 10 kilometrelik uzunluktaki alanda etkili olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, “Yangının meydana geldiği an itibariyle özellikle ikaz etmemiz sebebiyle hava sıcaklığını ve rüzgarı verelim; yaklaşık 32 derece bir hava sıcaklığı vardı, rüzgar hızı da saatte 46 kilometreydi. Tabii bu ölçümlerin farklı yerlerde farklı derecelerde ya da hızda olduğunu söylemem gerekir. Çıkışından 6 dakika sonra yani 13.40’ta arkadaşlarımız ilk müdahalesini yaptılar. Ancak kararsız bir rüzgar vardı ve yangın ilerleme istikametinde çok hızlı bir şekilde bir mesafe katetti. An itibariyle söyleyeyim; kesin rakamlar değil ama 10 kilometrelik bir uzunlukta, yaklaşık 3.5 kilometrelik de bir ende alanda etkili oldu. Tabii bunların arasında tarım arazileri var, makilik alanlar var ve ormanlık alanlar var. Tabii her zaman söylediğimiz gibi sıcak hava, rüzgar ve düşük nemle birlikte yangın kendi ortamını bulmuş oldu ve hızlı bir ilerleme kaydetti. Bunun üzerine valiliğimiz tarafından Şenköy, Yeniköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerinde AFAD koordinasyonunda 1320 vatandaşımız tahliye edildi. Bu vatandaşlarımızdan bir bölümü bu köylerde herhangi bir tehlike kalmaması üzerine tekrar evlerine geri döndüler. Ancak bununla ilgili halihazırda tam net bir şekilde emin olmadan, özellikle tahliyeye ihtiyaç duyabilecek vatandaşlarımızın geri dönmesini istemiyoruz. Dolayısıyla valiliğimiz de yine AFAD koordinasyonunda bu kardeşlerimizin, bu vatandaşlarımızın ilgili yerlerde konaklamalarını sağladılar” dedi.

‘3 ORMAN İŞÇİSİ İLE 19 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ’ Bu sabah saatlerinde hızlı ve kararsız rüzgar nedeniyle 3 personelin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını bildiren Yumaklı, “Rüzgarın kararsızlığından bahsettim. Özellikle bu sabaha karşı artık bunu kontrol altına aldık diyecekken tam çok hızlı ve kararsız rüzgar maalesef bazı ekiplerimizi de yangının içerisinde bıraktı. Çok şükür hiçbir arkadaşımıza bir şey olmadı ancak 3 kardeşimiz şu anda halihazırda dumandan etkilendiği için hastanede tedavi altında. Bir arkadaşımız biraz daha nispeten durumu diğerlerine göre kötü ama gidişatı iyi, inşallah genç kardeşimiz de kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır. Yine 19 vatandaşımız da farklı şikayetlerle etkilendiğini söyledi. Onların tedavileri de yine hastanelerde yapıldı. Herhangi bir şekilde hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok” diye konuştu. ‘YANGIN FARKLI ŞEYLERİN MALZEMESİ YAPILIR HALE GELİNDİ’ Yangın bölgesindeki stratejik tesislerde de olumsuzluk olmadığını belirten Bakan Yumaklı, “Yine yangın bölgesindeki stratejik tesislerde, enerji tesislerinde herhangi bir olumsuzluk yok. Ve bunları özellikle altını çizerek belirtiyorum, biz açıklamalarımızı yaptığımızda hem valilik tarafından hem de bakanlık tarafından açıklamaları yaptığımızda, bunlarla ilgili doğru bilgileri veriyoruz. Ancak maalesef son dönemde bir moda oldu, yangınla alakalı konuşulması yerine, yangını farklı şeylerin malzemesi yapar haline gelmiş bir açıkçası ruh hali var. Ben bunu vatandaşlarımızın yüce gönüllerine havale ediyorum. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum” diye konuştu.

‘SİYASET MALZEMESİ HALİNE GETİRİLMESİNİ KINIYORUM’ Bölgede hali hazırda 15 söndürme uçağı ve 19 söndürme helikopteriyle kara araçlarının çalıştığını anlatan Yumaklı, “Halihazırda 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri ve diğer kara araçları yaklaşık 581 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor. Bundan bir buçuk saat önce havaya sizler kameralarınızı çevirdiğinizde çok farklı bir ortam vardı. Ama şimdi görüyorsunuz artık bu tamamen dağılmış vaziyette. Belli bir söndürme programımız var. Hem kara araçlarımızı, kara ekiplerimizi, hava araçlarımızı özelliklerine göre, müdahale edecekleri yere göre belirler, planlar ve yönlendiririz. Hiç kimsenin gönlünü hoş edeceğiz diye ne kara araçlarımıza, ne de hava araçlarımıza geçit yaptıracak halimiz yok. Dolayısıyla hani bu konulardaki farklı bir siyaset malzemesi yapılmasını da anlayabilmiş değilim. Biz hiç kimsenin gönlünü hoş etmeye çalışmıyoruz. Maalesef bütün ikazlarımıza rağmen çıkmış olan bir yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz. Gencecik kardeşlerim var. Hep söylüyorum. Onları sizin görmeniz mümkün değil. Onlar, o yangını söndürmek için bu toprakların evlatları ama onların üzerinden hala gerçekten anlaşılamaz, hangi ruh hali olduğunu bir türlü anlayamadığımız halde siyaset malzemesi yapılmasını da buradan kınıyorum. En hafif ve en basit tabiriyle” ifadelerini kullandı.

‘RÜZGARIN HIZI DÜŞTÜ’ Söndürme çalışmalarında, bölgenin doğu kısmında yoğunlaştırıldığını dile getiren Bakan Yumaklı, “Yerleşim yerlerinde enerjisi düştü, herhangi bir sıkıntı yok. İlerleme istikameti vardı. Özellikle doğu kısmını çok önemsedik. O kısma da yoğunlaştık. Arkadaşlar oradan da çok iyi sonuçlar aldılar. Havadan, karadan devam ediyoruz. Şu anda rüzgar hızı düştü. Bu bizim için çok iyi. Özellikle geç saatlerde inşallah nemin de yükselmesiyle birlikte daha iyi sonuç alacağız. Saat 21.00’den sonra rüzgar hızının 10 ile 20 kilometrelerde bir aralığa düşmesini bekliyoruz Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verdiği bilgilere göre” dedi. ‘OCAK AYINDAN BU YANA 3 BİN 500’E YAKIN YANGIN SÖNDÜRDÜK’ Türkiye genelinde kontrol altına alınan ve devam eden yangınlarla da ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, “Günde en az yüksek risk artı dediğimiz çok riskli 60-70 yangın söndürüyoruz. Bugüne kadar en son rakamları almadım ama bu yıl Ocak ayından itibaren 3bin 500’e yakın yangın söndürdük. Her gün 60-70 tane neredeyse yüksek üstü yangın söndürüyoruz. Hakikaten çok büyük problem. Bunların arasında çok kısa sürede hemen kontrol altına alınanlar var. Bugün için de, hem bu yangınla uğraşırken hepsini saymayacağım ama birkaç tanesini buradan söyleyeyim. Sizlerin vatandaşlarımıza ekranlar vasıtasıyla iletmiş olmanızdan kaynaklı söylemek istiyorum. İstanbul Sultangazi'de Kent Ormanı'nda bir yangın çıkmıştı, bu kontrol altına alındı. Yine Bolu Göynük'te geçen yıl bizi çok korkutan bir yangın vardı. Bolu Göynük'te yine aynı şekilde bir yangın daha çıktı. O da çok kısa sürede kontrol altına alındı. Son olarak Muğla Yatağan'da yıldırım kaynaklı orman yangını. Bu da kontrol altına alındı çok şükür. Şu anda Balıkesir Altıeylül Kirazköy'de 15.30’da almıştık ilk ihbarı. Arkadaşlar 9 dakika sonra buraya da müdahale ettiler. Şu anda 6 helikopter ve kara unsurlarımızla buraya müdahaleyi sürdürüyoruz. İnşallah arkadaşlarımız oradan da güzel haber verecekler” diye konuştu.