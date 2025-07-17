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        Tekirdağ'da orman yangınında 2'nci gün (7)

        BAKANYUMAKLI DUMANDAN ETKİLENENLERİ HASTANEDE ZİYARET ETTİTekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen Orman Genel Müdürlüğü personelleri ile vatandaşları tedavi gördüğü Şarköy Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 00:50 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:50
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        Tekirdağ'da orman yangınında 2'nci gün (7)
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        BAKANYUMAKLI DUMANDAN ETKİLENENLERİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen Orman Genel Müdürlüğü personelleri ile vatandaşları tedavi gördüğü Şarköy Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Beraberinde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile ziyarette bulunan Bakan Yumaklı, sağlık durumları hakkında bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        ‘KARARSIZ RÜZGAR EKİPLERİMİZİ YANGININ İÇERİSİNDE BIRAKTI’

        Kızılcaterzi köyünde yaptığı incelemenin ardından, 3 orman işçisi ile 19 kişinin dumandan etkilendiğini açıklayan Bakan Yumaklı, "Özellikle bu sabaha karşı artık bunu kontrol altına aldık diyecekken tam çok hızlı ve kararsız rüzgar maalesef bazı ekiplerimizi de yangının içerisinde bıraktı. Çok şükür hiçbir arkadaşımıza bir şey olmadı ancak 3 kardeşimiz şu anda halihazırda dumandan etkilendiği için hastanede tedavi altında. Bir arkadaşımız biraz daha nispeten durumu diğerlerine göre kötü ama gidişatı iyi, inşallah genç kardeşimiz de kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır. Yine 19 vatandaşımız da farklı şikayetlerle etkilendiğini söyledi. Onların tedavileri de yine hastanelerde yapıldı. Herhangi bir şekilde hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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