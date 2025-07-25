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        Okul inşaatında erkek cesedi bulundu

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, okul inşaatında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:25
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        Okul inşaatında erkek cesedi bulundu
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, okul inşaatında erkek cesedi bulundu.

        Hatip Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'nda dün 23.30 sıralarında, yapımı devam eden okul inşaatında yerde hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından, ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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