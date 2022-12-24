Ergene'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ali K. idaresindeki 34 ECF 305 plakalı kamyonet, Yulaflı Mahallesi'nde kırmızı ışıkta duran Ayhan C'nin kullandığı 59 PG 548 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Ali K. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.









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