Tekirdağ'da iş yerine silahlı saldırı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yerine silahlı saldırıda bulundukları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'ta 100. Yıl Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir iş yerine maskeli kişilerce silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, şüpheli S.Y. (35) ve Ö.Ö'yü (38) yakaladı, olayla ilgili 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.











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