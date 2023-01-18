Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi evin bahçesinde bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde kayıp olarak aranan kişi metruk bir evin bahçesinde bulundu.

Hisar Mahallesi'ndeki evinden 5 gün önce ayrılan H.A'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucu kayıp kişiyi İlyas Mahallesi'ndeki metruk bir evin bahçesinde bitkin halde buldu.

Sağlık ekipleri H.A'yı tedavi için Hayrabolu Devlet Hastanesine götürdü.





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