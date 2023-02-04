Tekirdağ'da Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Değerlendirme toplantısı yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Değerlendirme toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan, toplantıda Tekirdağ ve Çanakkale illerinden kaynaklı Marmara Denizi havzasındaki kirliliğin tespiti, azaltılması, önlenmesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına yerel yönetimlere, OSB'lere verilen görevlerde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gerçekleşen faaliyetlerin ilerleme durumlarını gösteren sunumlar gerçekleştirildi.

Ardından Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planında yer alan alt faaliyetlerden sorumlu ve ilgili paydaşlar tarafından yürütülen çalışmalardaki gerçekleşme durumları değerlendirildi.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve ilgili kurum müdürleri katıldı.





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